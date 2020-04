Morphosys bestätigt vorerst Jahresziele für Meilensteine

PLANEGG (dpa-AFX) - Das Biotechnologieunternehmen Morphosys hält derzeit an seinen Jahreszielen für Meilensteine fest. Es sei jedoch nicht möglich, die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf laufende und geplante klinische Studien und den Geschäftsbetrieb zuverlässig vorherzusagen oder zu quantifizieren, wie das MDax-Unternehmen am Montagabend in Planegg bei München mitteilte. Trotz der sich weltweit rasch verändernden Bedingungen und der damit verbundenen möglichen Auswirkungen auf klinische Studien arbeite Morphosys weiterhin intensiv daran, seine Pläne zur Medikamentenentwicklung aufrechtzuerhalten.

"Wir beobachten die Entwicklungen um COVID-19 sehr genau und passen unsere Aktivitäten zur Eindämmung der Pandemie kontinuierlich daran an, um nachhaltig den Wert unseres Unternehmens zu sichern", sagte Unternehmenschef Jean-Paul Kress laut Mitteilung. Das Wohl der Mitarbeiter und Patienten habe oberste Priorität. Das Unternehmen treffe alle notwendigen Vorkehrungen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und die Ansteckungsketten zu durchbrechen.

Die Aufnahme von Patienten in der sogenannten "M-Place-Studie" sei vorübergehend unterbrochen, das gelte auch für das Screening. Deshalb könnte es zu Verzögerungen von Zeitplänen kommen./mne/eas/mis