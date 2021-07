Morphosys: Gesenkte Umsatzprognose sorgt für weitere Kursverluste – Aktie fällt auf mehrjähriges Tief

Die von Morphosys am oberen Ende gekappte Jahresumsatzspanne hat die Aktien des Biotechunternehmens am Montag auf Talfahrt geschickt. Zeitweise sackten sie auf den tiefsten Stand seit April 2017. Zuletzt dann waren sie Schlusslicht im MDax mit minus 4,7 Prozent auf 52,10 Euro.

Für das laufende Jahr rechnet Morphosys nun mit einem Umsatz zwischen 155 bis 180 Millionen Euro. Bisher waren 150 bis 200 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden. Unter anderem wurde auf deutlich höhere Kosten verwiesen, was auch an der Übernahme von Constellation Pharmaceuticals liege. 2021 werden daher nun betriebliche Aufwendungen von 435 bis 465 Millionen Euro erwartet statt wie bisher maximal 385 Millionen Euro.

dpa-AFX

onvista-Redaktion: Neben der ohnehin mit einer Menge Skepsis betrachteten Übernahme von Constellation Pharmaceuticals sorgt nun auch die gesenkte Umsatzprognose für Frust bei den Anlegern. Auf 12-Monatssicht beläuft sich das Minus der Papiere nun auf knapp 55 Prozent. Die Aktie kämpft nun mit der Unterstützungzone im Bereich von 50 Euro, sollte diese nicht halten, rückt das mehrjährige Tief im Bereich von 35 Euro in den Fokus. Anleger, die auf einen langfristigen Erfolg durch die von vielen als teuer betrachtete Übernahme von Constellation setzen wollen, können die herbe Korrektur als Einstieg nutzen, sollten jedoch zunächst abwarten, ob die 50 Euro Marke gehalten werden kann. Spätestens beim Tief von 35 Euro bietet sich jedoch ein Langfrist-Einstieg an.

Titelfoto: xalien / Shutterstock.com

