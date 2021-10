Morphosys: Lizenzpartner Roche erhält von US-Gesundheitsbehörde den Status Therapiedurchbruch – kann das die Wende im Kurs bringen?

Auf Sicht von einem Jahr hat sich die Aktie von Morphosys mehr als halbiert. Aktuell scheinen die Anleger kein großes Vertrauen in die Papiere der Martinsrieder zu haben. Jetzt gibt es gute Nachrichten vom Lizenzpartner Roche für das angestrebte Alzheimer-Medikament Gantenerumab. Die Aktie startet mit einem Plus von über 4 Prozent in die Handel.

FDA erteilt Status Therapiedurchbruch

Morphosys und Lizenzpartner Roche sind bei der Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments einen bedeutenden Schritt weiter. Die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat dem Medikamenten-Kandidaten Gantenerumab, einem zur Behandlung von Menschen mit Alzheimer-Erkrankung, den Status Therapiedurchbruch (Breakthrough Therapy Designation) erteilt.

Der Status eines Therapiedurchbruchs durch die FDA hat das Ziel, die Entwicklung und Prüfung von Arzneimittelkandidaten für die Behandlung schwerer oder lebensbedrohlicher Erkrankungen zu beschleunigen, bei denen vorläufige Daten darauf hindeuten, dass sie eine wesentliche Verbesserung gegenüber bestehenden, von der FDA zugelassenen Therapien darstellen könnten.

Der Status des Therapiedurchbruchs basiert auf Daten, die zeigen, dass Gantenerumab die Amyloid-Plaques im Gehirn, einem pathologischen Merkmal der Alzheimer-Krankheit, in den laufenden offenen Erweiterungsstudien SCarlet RoAD und Marguerite RoAD sowie in anderen Studien signifikant reduziert hat. Die Erkenntnisse aus diesen Studien sind in das optimierte Design von zwei laufenden parallelen, globalen, Placebo-kontrollierten und randomisierten Phase 3-Studien (GRADUATE 1 und 2) eingeflossen. Roche untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit von Gantenerumab in diesen zwei pivotalen Studien mit mehr als 2.000 Teilnehmern über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren. Die Studien werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen werden.

So verdient Morphoysy mit

Die Martinsrieder haben Anspruch auf gestaffelte Tantiemen zwischen 5,5 und 7,0 Prozent der Nettoumsätze mit Gantenerumab sowie auf potenzielle erfolgsabhängige, regulatorische Meilensteinzahlungen. MorphoSys behält 40 Prozent der zukünftigen Tantiemen auf Gantenerumab ein, wie in der Finanzierungspartnerschaft zwischen MorphoSys und Royalty Pharma geregelt.

Redaktion onvista:

Die Entwicklung eines Alzheimer Medikaments war für viele Anleger ein zu großes Risiko für einen möglichen Fehlschlag von Morphosys und seinen Partnern. Allerdings mehren sich die Zeichen, dass Gantenerumab zugelassen werden könnte.

Nachdem Biogen von der FDA eine eingeschränkte Zulassung für sein Medikament Aducanumab erhalten hatte, schoss die Aktie gewaltig in die Höhe. Allerdings ist das Medikament der Amerikaner nicht unumstritten und nach der Zulassung gab es einige Verwirrungen um das Medikament. Die belastete nicht nur die Aktie von Biogen, er wirkte sich auch negativ auf die Papiere von Morphosys aus, da die Martinsrieder an einem ähnlichen Medikament arbeiten.

Nach 20 Jahren hat die FDA mit dem Medikament von Biogen ein Mittel gegen Alzheimer zugelassen. Der Zeitraum zeigt wie viel Potenzial für ein Blockbuster-Medikament in einem Mittel gegen Alzheimer stecken. Die Chancen das Morphosys dabei mitverdient, scheinen sich Stück für Stück zu verbessern.

Dies könnte auch für den Aktienkurs gelten, der seit Jahresanfang stark unter die Räder gekommen ist. Daher können mutige Anleger auf eine Erholung des Kurses spekulieren und eine erste kleine Position aufbauen.

Foto: nitpicker / Shutterstock.com

