MorphoSys Long: 78-Prozent-Chance

MorphoSys wurde 1992 gegründete und ist zu Beginn vor allem als Spezialist für sogenannte Antikörper gewachsen. Mehrere Dutzend solcher Antikörper aus der MorphoSys-Forschung werden inzwischen von verschiedenen Pharmapartnern in Lizenz als Medikament entwickelt. So versucht das Unternehmen seit Jahren auch, Substanzen stärker in eigener Verantwortung zu entwickeln und auf diese Weise ein eigenes Geschäft aufzubauen. Monjuvi, ein Krebswirkstoff, der auch in den USA zugelassen ist, könnte dazu der richtige Weg sein. MorphoSys festigt mit dem Produkterfolg zudem seine Rolle als einer der Top-Player in der deutschen Biotechszene. Gemessen an der Börsenbewertung von 3,5 Milliarden Euro ist es aktuell das drittgrößte deutsche Biotechunternehmen.

Zum Chart

Von der durch COVID-19 gedrückten konjunkturellen Entwicklung konnte sich auch die Aktie der MorphoSys AG nicht abkoppeln. Sie startete mit einem Aufwärtstrend in das Jahr 2020 und erreichte ihren vorläufigen Höchststand von 136,20 Euro am 10. Januar. In den folgenden Wochen fiel die Aktie allerdings auf ihren Tiefstand von 70,20 Euro am 18. März 2020. Von diesem Einbruch erholte sich das Papier jedoch zügig und schloss nach einem volatilen Verlauf das erste Halbjahr 2020 am 30. Juni mit 112,45 Euro. Seit diesem Zeitpunkt bildet der Kurs eine Konsolidierung aus, die ab Mitte September an Dynamik hinzugewonnen hat, nachdem der Finanzvorstand Holstein sein Ausscheiden zu Jahresende kommuniziert hat. Die Verlustphase scheint bei der wichtigen Unterstützung am Level von 95,72 Euro nachhaltig gestoppt und eine Gegenbewegung sollte wahrscheinlicher sein als eine Fortsetzung des Abverkaufs. Als Ziel einer möglichen Erholung dient das Level bei 109,86 Euro, was auch von den Analysten von Barclays und Goldmann so gesehen wird.

MorphoSys (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 109,86 // 117,47 Euro Unterstützungen: 95,72 // 87,54 Euro

Fazit

Der Kurs von MorphoSys gab rund um die Ankündigung über das Ausscheiden des CFOs empfindlich nach, konnte sich aber am wichtigen Support bei 95,72 Euro stabilisieren. Gewichtige Analysten von Barclays und Goldmann sehen den Wert aber wieder bei 110 Euro, was auch mit dem Ziel dieser Strategie übereinstimmt.

Mit einem Call Turbo-Optionsschein Open End auf die MorphoSys AG (WKN VP1TU5) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie erwarten, überproportional durch einen Hebel von 6,88 profitieren. Das Ziel sei aufgrund der Rahmenbedingungen bei 110 Euro angenommen (2,44 Euro beim Turbo-Call). Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt dabei 14,17 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 91,00 Euro platziert werden. Im Turbo Call Optionsschein ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,54 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,30 zu 1.

Call Turbo-Optionsschein Open End Strategie für steigende Kurse WKN: VP1TU5 Typ: - akt. Kurs: 1,35 - 1,37 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 85,58 Euro Basiswert: MorphoSys AG KO-Schwelle: 85,58 Euro akt. Kurs Basiswert: 99,16 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,44 Euro Hebel: 6,88 Kurschance: + 78 Prozent Quelle: Vontobel

