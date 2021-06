MOSAIC - Wo endet der Abverkauf?

Mosaic Co., The - WKN: A1JFWK - ISIN: US61945C1036 - Kurs: 30,410 $ (NYSE)

Die Aktie des Düngemittelherstellers Mosaic entwickelte sich bis in den Mai/Juni hinein exzellent. Entlang des EMA50 kletterte der Wert nach oben und arbeitete beide Aufwärtsziele der Februaranalyse bei 33,91 und 37,37 USD ab. Nicht nur das, seither kommt die Aktie nicht weiter und kippt im laufenden Monat gen Süden ab. Der EMA50 ist bereits unterschritten. Heute beschleunigt der Wert extrem gen Süden.

Der Fokus richtet sich nun auf die im Februar herausgearbeitete Ausbruchsmarke bei 29,32 USD. Man könnte auch "Zurück auf Los" schreiben. Die Marke lässt sich zu einer Unterstützungszone in Richtung 27,90 USD ausweiten. Dort verläuft auch der EMA200. Die Bullen müssen folglich schauen, dass sie eine Stabilisierung in diesem Bereich hinbekommen. Ansonsten würde sich das Chartbild weiter verschlechtern und Abgaben in Richtung 25,49 USD werden wahrscheinlich.

Solange die Aktie unterhalb von 33,91 USD und dem EMA50 notiert, zeigt der Weg des geringeren Widerstands gen Süden. Mittel- bis langfristig entsteht wiederum ein starkes Kaufsignal, sollte die Aktie über 37,37 USD ansteigen.

Fazit: Viele Rohstofftitel befinden sich heute im Sell-off-Modus. Die Aktie von Mosaic zählt dazu. Ohne klare Umkehrsignale sollten Anleger sich vorerst zurückhalten. Die erste Chance auf eine Umkehr besteht im Kursbereich zwischen 29,32 und 27,90 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 8,68 10,97 10,54 Ergebnis je Aktie in USD 1,75 3,06 2,85 KGV 17 10 11 Dividende je Aktie in USD 0,20 0,27 0,30 Dividendenrendite 0,66 % 0,89 % 0,99 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)