Moskau wirft Kiew Angriff auf Zivilisten in Russland vor

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland wirft der Ukraine den Beschuss von Zivilisten im westrussischen Grenzgebiet Brjansk vor. Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat deshalb ein Strafverfahren eingeleitet, wie sie am Donnerstag mitteilte. "Soldaten der ukrainischen Streitkräfte sind in zwei Kampfhubschraubern, ausgestattet mit schweren Angriffswaffen, illegal in den russischen Luftraum eingedrungen", schrieb die Behörde auf ihrer Internetseite. In der Ortschaft Klimowo hätten sie dabei mehrere Wohnhäuser beschossen und sieben Menschen verletzt, darunter ein Kleinkind.

Überprüfbar von unabhängiger Seite waren diese Angaben nicht. Erst am Mittwoch hatte das Verteidigungsministerium in Moskau mit neuen Schlägen gegen die ukrainische Hauptstadt Kiew gedroht, sollte die Ukraine weiter russisches Staatsgebiet beschießen.

Anfang April hatten russische Behörden bereits einen ukrainischen Hubschrauberangriff auf russischem Territorium gemeldet. Dabei sollen zwei Helikopter ein Treibstofflager in der Großstadt Belgorod in Brand geschossen haben. Kiew äußerte sich damals nicht zu den Vorwürfen.

Russland war vor sieben Wochen in die Ukraine einmarschiert. Seither beschießt das russische Militär täglich Ziele in der Ukraine./bal/DP/men