Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Adler Modemärkte, Nel und CureVac

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie der Adler Modemärkte. Bei den insolventen Adler Modemärkten keimt neue Hoffnung auf. Am vergangenen Freitag schoss die Aktie bereits um rund 80 Prozent auf etwa 0,75 Euro nach oben. Am Montag setzt sich der Höhenflug fort. Bei den Verkäufen steht die Aktie von CureVac auf dem 2. Platz. Das Unternehmen hatte zwar am Freitagabend mitgeteilt, dass die zulassungsrelevante Studie nach einer Zwischenanalyse weiter Fortschritte mache. Zu den Wirksamkeitsdaten gab es allerdings keine In Informationen- und gerade darauf wartet der Markt natürlich besonders.

Zugehörige Wertpapiere: DE000A1H8MU2, NL0015436031, NO0010081235