Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Alphabet, PayPal und Lufthansa

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Alphabet. Das Unternehmen hat gestern nach Börsenschluss in den USA Zahlen vorgelegt. Und die überzeugen den Markt. Bei praktisch allen wichtigen Kennzahlen liegt die Google-Muttergesellschaft über den Erwartungen der Analysten. Bei den Verkäufen steht die Lufthansa auf dem 5. Platz. Die Reiselust vieler Menschen in Deutschland scheint trotz der verschärften Corona-Lage zurückzukehren. Die Aussichten für Lufthansa & Co könnten sich dadurch sich weiter aufhellen.

Zugehörige Wertpapiere: US70450Y1038, US02079K3059, DE0008232125