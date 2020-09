Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Apple, BioNTech, Nikola

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Apple. In der Halbleiterbranche bahnt sich eine Mega-Übernahme an: Nvidia will den Chip-Designer Arm übernehmen. Auch bei Apple dürfte man den geplanten Zusammenschluss sehr genau beobachten.

Bei den Verkäufen steht Nikola im Visier der Investoren. Der US-Investor Hindenburg Research erhebt schwere Vorwürfe gegen den Konzern. Zugehörige Wertpapiere: US0378331005, US09075V1026, US6541101050