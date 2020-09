Most Actives: die meistgehandelten Aktien des Tages - Apple, Grenke, Covestro

Unter den Käufen findet sich heute Apple. Die Aktie des wertvollsten Unternehmens der Welt hat in den letzten Tagen deutlich korrigiert. Aktuell notiert das Papier knapp 21 Prozent unter seinem Rekordhoch und ist sogar unter die 50-Tage-Linie gerutscht. Das Gros der Analysten bleibt bullish. Laut Bloomberg empfehlen 27 Analysten Apple zum Kauf, 12 gaben eine Halte-Empfehlung an und nur 5 empfehlen das Papier des Tech-Riesen zu verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lautet 119,65 Dollar.

Bei den Verkäufen steht das Papier von Covestro im Fokus. Für Aufsehen und Bewegung sorgt eine mögliche Übernahme durch den New Yorker Investor Apollo. Covestro teilte aber selber mit, man befinde sich gegenwärtig nicht in Gesprächen mit Apollo. Die Aktie springt daraufhin trotzdem an.

Zugehörige Wertpapiere: US0378331005, DE000A161N30, DE0006062144