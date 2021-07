Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: BASF, Bayer und VW

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von BASF. Am Freitag hatte der Chemieriese starke Vorab-Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und die Gesamtjahresprognose kräftig angehoben. Analysten loben die aktuelle Geschäftsentwicklung. Bei den Verkäufen steht das Papier von VW auf dem 2. Platz. Am Freitag hatte der Autobauer starke Eckdaten präsentiert. Außerdem hatte man verkündet: Volkswagen-Chef Herbert Diess wird den Konzern auch in den kommenden Jahren leiten.

Zugehörige Wertpapiere: DE000BASF111, DE000BAY0017, DE0007664039