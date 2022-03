Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: BASF, Varta & Lufthansa

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BASF. Die Aktien haben am Montag von einem positiven Analystenkommentar der britischen Bank HSBC profitiert. So zogen die Papiere der Ludwigshafener an die DAX-Spitze. Nachlassende Rohölpreise nehmen etwas den Druck von der Inflationsdynamik, heißt es. Insbesondere Aktien von zyklischen Unternehmen, zu denen auch Chemiewerte gehören, seien somit gefragt.

Bei den Verkäufen steht die Lufthansa im Fokus. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der europäischen Airlines erneut genauer unter die Lupe genommen. Dabei zeigten sich die Experten nun insgesamt etwas optimistischer für den gesamten Sektor. Zudem hat Indien die pandemiebedingten Einschränkungen für den Flugverkehr aufgehoben.

Zugehörige Wertpapiere: DE000BASF111, DE000A0TGJ55, DE0008232125