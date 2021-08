Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: BioNTech, Moderna und ThyssenKrupp

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von BioNTech. Nach der Zahlenvorlage zu Wochenbeginn haben sich nun einige Analysten zu Wort gemeldet. Bei den Verkäufen steht ThyssenKrupp an 3. Stelle. Hier kamen Zahlen und Ausblick in einer ersten Markt-Reaktion nicht gut an. Mit deutlichen Verlusten haben am Mittwoch die Aktien von ThyssenKrupp auf die Prognose des Industriekonzerns für den freien Cashflow reagiert.

Zugehörige Wertpapiere: US09075V1026, US60770K1079, DE0007500001