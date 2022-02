Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: BioNTech, Plug Power und SAP

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Plug Power. Wochenlang stand die Plug-Power-Aktie unter Druck und verlor bis zu 60 Prozent an Wert. Am gestrigen Montag waren die Bullen zurück und katapultierten den Kurs über 16 Prozent in die Höhe. Der Anfang ist gemacht, doch von einer Trendwende kann noch nicht die Rede sein. Jetzt kommt es auf harttechnische Marken an. Bei den Verkäufen steht die Aktie von SAP auf dem 1. Platz. Nach der Zahlenvorlage für das Geschäftsjahr 2021 haben zahlreiche Analysten die Aktie von SAP erneut unter die Lupe genommen und ihre Einschätzungen überarbeitet.

Zugehörige Wertpapiere: DE0007164600, US72919P2020, US09075V1026