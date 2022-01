Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: BioNTech, Tesla & HelloFresh

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Tesla. Geht es nach den Experten von Goldman Sachs, dann werden die Zulassungszahlen von Elektroautos auch im Jahr 2022 weiter zulegen. Die Fahrzeugnachfrage dürfte im Vergleich zum Angebot robust bleiben, so dass Erstausrüster wie Tesla ihre starken Preise beibehalten können, so Goldman Sachs in einer aktuellen Studie.

Bei den Verkäufen steht HelloFresh im Fokus. Am Montag nach Börsenschluss konnte das Berliner Unternehmen mit einer positiven Nachricht aufwarten. HelloFresh will eigene Aktien zurückkaufen. Das Volumen liege bei bis zu 250 Millionen Euro. Das entspricht etwa 2,4 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung. Eine erste Tranche von bis zu 125 Millionen Euro soll an diesem Dienstag gestartet werden, die zweite Hälfte im späteren Jahresverlauf.

