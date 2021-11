Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: BioNTech, Tesla und Varta

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Tesla. Die Aktie von Tesla rutscht am Montagmorgen rund acht Prozent gegenüber dem New Yorker Schlusskurs ab, nachdem CEO Musk am Wochenende per Twitter-Umfrage entscheiden liess, 10 Prozent seines Anteils zu verkaufen oder nicht. Bei den Verkäufen steht Varta auf dem 5. Platz. Die Wachstumsstory bei Varta hat einen Dämpfer erhalten. Die Aktie ist am vergangenen Freitag nach der Prognosesenkung in der Spitze um 20 Prozent eingebrochen. Neben der schwächeren Entwicklung im laufenden Jahr belastete auch der Ausblick auf die kommenden beiden Jahre.

Zugehörige Wertpapiere: US09075V1026, US88160R1014, US09075V1026