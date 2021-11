Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: BioNTech, Valenva & Lufthansa

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BioNTech. Die Aktie von BioNTech hat am Freitag massive Kursgewinne verzeichnen können, nachdem in Südafrika und mittlerweile auch in einigen weiteren Ländern eine neue Corona-Variante entdeckt wurde. Und auch zum Wochenstart geht es weiter nach oben. Wie BioNTech in der vergangenen Woche angekündigt hat, schaut man sich nun die im südlichen Afrika festgestellte neue Variante des Coronavirus in Tests an. Das Unternehmen rechnet spätestens in zwei Wochen mit Erkenntnissen.

Bei den Verkäufen steht Lufthansa im Fokus. Der Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwartet weltweit weitere Einschränkungen für ungeimpfte Fluggäste. Bereits jetzt gibt es in der Reisebranche für Ungeimpfte Einschränkungen.

