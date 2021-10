Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: BioNTech, Valneva und Teamviewer

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von BioNTech. Die Aktie von BioNTech hat sich am Montag sehr stark präsentiert. Das Papier ging mit einem Plus von mehr als fünf Prozent aus dem Handel. Auch im deutschen Handel ging es am Dienstagvormittag weiter aufwärts. Das Papier profitiert dabei unter anderem von der Meldung, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA nun auch die Zulassung des Corona-Impfstoffes für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren prüft.

Bei den Verkäufen steht Teamviewer auf dem 2. Platz. Der Softwareanbieter Teamviewer sucht nach dem Absturz seiner Aktie einen neuen Finanzvorstand. Der bisherige Finanzchef Stefan Gaiser verlasse das Unternehmen mit Ablauf seines Vertrags im Jahr 2022 im gegenseitigen Einvernehmen. Nun haben sich auch einige Analysten zu Wort gemeldet.

Zugehörige Wertpapiere: US09075V1026, FR0004056851, DE000A2YN900