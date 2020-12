Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: BYD, Moderna und BioNTech

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Moderna.

Am Montag hatte der Konzern die Notfallzulassung seines Impfstoff-Kandidaten in den USA und Europa beantragt. Die durch den Corona-Impfstoff des US-Unternehmens Moderna ausgelöste Immunantwort ist mehrere Monate deutlich im Blut nachweisbar. Das zeigen Daten aus einer sogenannten Phase-1-Studie, die im "New England Journal of Medicine" ("NEJM") veröffentlicht wurden.

Bei den Verkäufen steht BioNTech auf dem ersten Platz. Die Aktie war am frühen Morgen deutlich unter Druck gekommen. Grund war ein Bericht des Wall Street Journals vom Donnerstag. Die Zeitung berichtete, dass der US-Partner Pfizer das Auslieferungsziel für den Corona-Impfstoff in diesem Jahr halbieren musste. Ursprünglich wurden 100 Millionen Impfdosen anvisiert, nun werden wohl 50 Millionen Dosen ausgeliefert werden können. Neu ist diese Meldung allerdings nicht. Pfizer sprach bereits Mitte November davon, dass nur mit 50 Millionen Dosen zu rechnen ist.

