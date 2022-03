Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Daimler Truck, Infineon & Lufthansa

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Daimler Truck. Die Aktie von Daimler Truck setzte am Freitag ihren Aufwärtstrend zunächst fort, bevor sie ins Minus abgetaucht ist. Am Donnerstag war das Papier bereits mit einem Plus von mehr als 7 Prozent der mit Abstand größte Gewinner im DAX. Beflügelt durch den Jahresausblick. Analysten sind trotzdem nicht besonders beeindruckt. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler Truck nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen.

Bei den Verkäufen steht die Aktie von der Lufthansa im Fokus. Die Experten von Deutsche Bank Research haben den europäischen Airline-Sektor erneut genauer unter die Lupe genommen. Die Anteile der Lufthansa wurden daher von Buy auf Hold zurückgestuft. Zudem wurde das Kursziel von 8,30 auf 7,90 Euro gekürzt.

Zugehörige Wertpapiere: DE000DTR0CK8, DE0006231004, DE0008232125