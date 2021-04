Most Actives- die meistgehandelten Aktien des Tages: Deutsche Telekom, SAP und BioNTech

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von SAP. Eigentlich wollte ja Oracle SAP die Kunden streitig machen. Doch jüngsten Medienberichten zufolge gestaltet sich die Sache etwas anders. Denn laut dem US-Wirtschaftssender CNBC wird das Kernfinanzsystem von Google sowie der Google-Mutter Alphabet im Mai von Oracle- auf SAP-Software umgestellt. Bei den Verkäufen steht BioNTech auf dem 3. Platz. Die Aktie von BioNTech startete mit einem Kursplus in die neue Handelswoche. In Deutschland geht nun das bundesweite Netz der Hausarzt-Praxen beim Impfen an den Start.

Zugehörige Wertpapiere: DE0005557508, DE0007164600, US09075V1026