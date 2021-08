Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Infineon, Lufthansa & BioNTech

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Lufthansa. Der Sinkflug der Lufthansa-Aktie hat sich zuletzt weiter fortgesetzt. Nun hat sich auch noch ein weiteres Analystenhaus skeptisch geäußert. So wies Metzler-Analyst Guido Hoymann darauf hin, dass sogenannten Impfdurchbrüche den Investoren immer mehr Sorgen bereiten. Schließlich dürfte sich die ersehnte Rückkehr zu einer gewissen Normalität weiter verzögern.

Bei den Verkäufen steht BioNTech im Fokus. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel ist mit fast 11.000 Fällen binnen 24 Stunden auf einen neuen Höchststand seit Beginn der Pandemie geklettert. Die Zahl der Todesfälle in Israel im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hatte am Montag die Marke von 7.000 überschritten. Experten betonen, der Impfstoff sei weiterhin wirksam bei der Verhinderung von schweren Erkrankungen und Todesfällen. Seit Ende Juli verabreicht das Land als erstes weltweit Dritt-Impfungen gegen das Coronavirus.

