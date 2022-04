Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: K+S, Covestro & Dt. Telekom

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise K+S. Die Aktie setzt ihre Rally weiter fort. Das Papier gewinnt heute deutlich und ist damit der mit Abstand stärkste Wert im MDAX. Grund für den heutigen Kurssprung ist, dass K+S aufgrund der hohen Preise für Kalidünger noch optimistischer für das laufende Jahr wird.

Bei den Verkäufen steht die Dt. Telekom im Fokus. Die Deutsche Telekom zählt im schwächeren Marktumfeld am Mittwoch zu den stärksten Werten im DAX. Die Magenta-Aktie kann sich damit wieder von der 200-Tage-Linie lösen und profitiert von der Aufstockung der Anteile an T-Mobile US.

Zugehörige Wertpapiere: DE000KSAG888, DE0006062144, DE0005557508