Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Lufthansa, BASF und Commerzbank

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie der Lufthansa. Die Lufthansa stellt sich angesichts des Ukraine-Kriegs nach zwei verlustreichen Pandemiejahren auf eine weitere schwierige Zeit ein. Man zeigte sich aber dennoch leicht optimistisch: "Wir sind sehr sicher, dass der Luftverkehr in diesem Jahr einen starken Aufschwung erleben wird", sagte Vorstandschef Carsten Spohr bei der Vorlage der Jahresbilanz für 2021. Bei den Verkäufen steht die Aktie der Commerzbank auf dem 3. Platz. Bankaktien litten in den vergangenen Tagen stark unter dem Krieg in der Ukraine. Die seit Jahresbeginn laufende Rally hat sich in einen regelrechten Crash verwandelt. Die Commerzbank konnte zudem an ihrem Kapitalmarkttag am vergangenen Dienstag nicht völlig überzeugen. Nun haben sich verschiedene Experten zu Wort gemeldet.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008232125, DE000BASF111, DE000CBK1001