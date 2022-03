Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Lufthansa, BASF und Deutsche Bank

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie der Lufthansa: Die HSBC hat hier das Kursziel angehoben. So sehen die Experten der britischen Großbank den fairen Wert der Airline nun bei 6,50 Euro. Zuvor lag dieser noch bei 5,20 Euro. Darüber hinaus wurde das Anlagevotum von "Reduce" nun auf "Hold" erhöht. Bei den Verkäufen steht die Deutsche Bank auf dem 2. Platz. Der Abwärtstrend bei Bankaktien hält an. Auch die Aktien der Deutschen Bank geben heute wieder kräftig ab. Bei der Deutschen Bank rückt heute jedoch ein anderer Aspekt der Russland-Aktivitäten in den Mittelpunkt. Denn der Konzern beschäftigt nach eigenen Angaben dort 1.500 Mitarbeiter in einem IT-Center.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008232125, DE000BASF111, DE0005140008