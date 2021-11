Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Lufthansa, Tesla & ThyssenKrupp

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Tesla. Die spektakuläre Twitter-Abstimmung von Tesla-Chef Elon Musk über den Verkauf eigener Aktien drückt immer stärker auf den Kurs. Am Montag war die Tesla-Aktie zwischenzeitlich um vier Prozent gefallen, sodass der Börsenwert auf 995 Milliarden Dollar abrutschte und Tesla den Club der Billionen-Dollar-Konzerne verlassen musste. Seit Bekanntwerden der Aktion am 6. November hat Tesla inzwischen 17 Prozent an Marktkapitalisierung eingebüßt.

Bei den Verkäufen steht ThyssenKrupp im Fokus. Bloomberg berichtet über einen möglichen Börsengang im 1. Quartal 2022 des Wasserstoffgeschäfts. Laut Experten sind diese Spekulationen nicht neu und ?kein Geheimnis?. Vor allem geht es um den Zeitpunkt und den Preis. In dem Bericht heißt es, das Geschäft könnte mit bis zu 5 Millariden Euro bewertet werden.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008232125, US88160R1014, DE0007500001