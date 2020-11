Most Actives- die meistgehandelten Aktien des Tages: Moderna, Everfuel und BioNTech

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Moderna. Noch am Montag will das Unternehmen einen Antrag auf Zulassung seines Corona-Impfstoffs bei der EU einreichen. Bei den Verkäufen steht BioNTech auf Platz 1, allerdings auch bei den Käufen. Großbritannien will laut einem Bericht der Financial Times den von BioNTech und Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff in der kommenden Woche zulassen. Pfizer und BionNTch hatten kürzlich bereits eine Notfallzulassung ihres Impfstoffs für die USA beantragt.

