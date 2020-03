Most Actives: Die meistgehandelten Aktien des Tages - Nel, Allianz und Lufthansa

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Nel. Der Markt wartet gespannt auf die Zahlen am Donnerstag. Bei den Verkäufen steht die Lufthansa auf dem 3. Platz. Die Aktie hatte in den letzten Tagen um die 30 Prozent verloren und setzte am Dienstag zu einer Erholung an.

Zugehörige Wertpapiere: NO0010081235, DE0008404005, DE0008232125