Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Nel, TUI und Lufthansa

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Nel. Der Wasserstoff-Spezialist Nel hat heute seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Bei den Verkäufen steht die Lufthansa auf dem 4. Platz. Bisher ging es für die Lufthansa-Aktie in dieser Woche ausschließlich bergab. Seit Montag hat der Titel knapp zehn Prozent an Wert eingebüßt. Nachdem am Mittwoch zudem eine wichtige Unterstützung unterschritten wurde, ist die Hoffnung auf einen baldigen Rebound dahin. Das kurzfristige Chartbild hat sich bei der Lufthansa-Aktie noch stärker eingetrübt.

Zugehörige Wertpapiere: NO0010081235, DE000TUAG000, DE0008232125