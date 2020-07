Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Northern Data, Wirecard und Amazon

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Northern Data. Die Aktie war am Mittwoch nach Veröffentlichung eines kritischen Berichts eingebrochen. Das Unternehmen reagierte am Donnerstag und wies alle Vorwürfe zurück. Am Aktienmarkt jedoch verfehlte das Dementi seine Wirkung. Bei den Verkäufen steht Amazon auf dem 5. Platz. Die Aktie war nach der jüngsten Rallye etwas zurückgekommen, charttechnisch gesehen sieht es dennoch nicht nach Gefahr aus.

