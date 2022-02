Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Rheinmetall, Hensoldt und Airbus

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Hensoldt. An einem erneut tiefroten Börsentag sind am Montagmorgen die deutschen Rüstungswerte mit kräftigen Kurszuwächsen gestartet. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine will Deutschland die Bundeswehr massiv aufrüsten. Analyst David Perry von JPMorgan sprach in einer Studie von einer "neuen Ära" der Rüstungsausgaben. Die Hensoldt-Aktie wurde daraufhin von ihm auf "Overweight" hochgestuft. Bei den Verkäufen steht Airbus auf dem 3. Platz. Deutschland will nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine die Bundeswehr massiv aufrüsten. Bereits am Donnerstag hat die europäische Beschaffungsagentur Occar (Organisation for Joint Armament Co-operation) grünes Licht für Airbus und seine Partner mit der Entwicklung der Eurodrone und dem Bau von 20 Systemen beauftragt. Da der Flugzeugbauer jedoch auch seine Lieferungen von Maschinen und Zubehör an Russland zurückstellen wird, hielten sich die Kursaufschläge in Grenzen. Im Tagesverlauf rutscht die Notierung ins Minus.

Zugehörige Wertpapiere: DE0007030009, DE000HAG0005, NL0000235190