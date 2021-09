Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Siemens Energy, Nordex und BioNTech

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Nordex. Hier hat man neue Aufträge an Land gezogen. Bei den Verkäufen steht BioNTech auf dem 1. Platz. Die Corona-Impfstoff-Produktion bei BioNTech, Moderna und Co läuft auf Hochtouren. Gerade für reine Impfstoff-Player wie die beiden mRNA-Spezialisten bedeutet dies Einnahmen in Milliarden-Dollar-Höhe.

