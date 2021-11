Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: TeamViewer, Tesla und BioNTech

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Tesla. Trotz der starken Performance der Tesla-Aktie hält David Neuhauser, Chief Investment Officer des Hedgefonds Livermore Partners, an seiner Short-Position fest. Neuhauser argumentiert, dass der Titel im Falle eines Marktabschwungs besonders anfällig sein könnte. Bei den Verkäufen steht das Papier von BioNTech auf dem 1. Platz, allerdings auch bei den Käufen. Die derzeit grassierende vierte Corona-Welle lässt die Anleger bei Impfstoffwerten zugreifen. Mittlerweile werden die Drittimpfungen sowohl in Europa als auch in den USA für die breite Bevölkerung ab 18 Jahren empfohlen.

Zugehörige Wertpapiere: DE000A2YN900, US88160R1014, US09075V1026