Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Tesla, Apple & Bayer

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Tesla. Tesla-Chef Elon Musk hat wieder Aktien seines Konzerns abgestoßen. Der Unternehmer verkaufte etwas mehr als 934.000 Papiere für 906 Millionen Dollar, wie in der Nacht auf Dienstag aus Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht hervorging. Damit hat Musk insgesamt schon von fast 12 Millionen Tesla-Aktien im Wert von gut 12,7 Milliarden Dollar versilbert, seit er Anfang November im Zuge eines Twitter-Votums den Verkauf von 10 Prozent seiner 17 prozentigen Beteiligung am Elektroautobauer zusagte.

Bei den Verkäufen steht Bayer im Fokus. Bayer kann sich berechtigte Hoffnung machen, dass das Oberste US-Gericht einen wegweisenden Fall im Glyphosat-Streit zur Überprüfung annehmen wird. Ein mögliches Urteil hätte eine massive Signalwirkung. Konkret geht es um den Fall des Klägers Edwin Hardeman, der Glyphosat für seine Krebserkrankung verantwortlich macht und dem letztendlich insgesamt gut $25Mio Schadenersatz zugesprochen worden waren. Der Konzern vertritt die Ansicht, Schadenersatzansprüche wegen angeblich fehlerhafter Warnungen vor Krebsrisiken könnten nach einzelstaatlichem Recht nicht bestehen, wenn sie mit Bundesrecht kollidieren.

Zugehörige Wertpapiere: US88160R1014, US0378331005, DE000BAY0017