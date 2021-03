Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Tesla, BYD und Nel

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Tesla. Die Investmentgesellschaft von Ron Baron hat sich in den vergangenen Monaten von 1,8 Millionen Anteilen der rund acht Millionen Anteile umfassenden Position getrennt. Bei den Verkäufen steht BYD auf Platz 3.Die BYD-Aktie hat am Donnerstag deutlich korrigiert. Am Freitag kann sich das Papier etwas stabilisieren. Grund für die Kursschwäche der letzten Tage ist, dass viele Anleger Gelder aus dem E-Mobility-Sektor abziehen. Charttechnisch scheint die Aktie angeschlagen.

Zugehörige Wertpapiere: US88160R1014, CNE100000296, NO0010081235