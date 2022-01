Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Tesla, Deutsche Bank und Bayer

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Tesla. Tesla verdiente 2021 trotz Chipkrise und Lieferkettenproblemen so viel wie noch nie in einem Geschäftsjahr. Langfristig peilt das Unternehmen jährliche Wachstumsraten von rund 50 Prozent an. Und dennoch konnte Elon Musk Anleger und Analysten ausnahmsweise nicht überzeugen.

Bei den Verkäufen steht die Deutsche Bank auf dem 4. Platz. Die Aussicht auf steigende Zinsen hat der Deutschen Bank neues Leben eingehaucht. Zudem ist der operative Turnaround so gut wie geschafft, wie die jüngsten Jahreszahlen belegen. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie nun von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12,20 auf 15,50 Euro erhöht.

Zugehörige Wertpapiere: US88160R1014, DE0005140008, DE000BAY0017