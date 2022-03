Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Tesla, Morphosys & Commerzbank

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Tesla. Heute startet am Rande von Berlin die Mission Tesla: Die erste europäische Fabrik des US-Elektroautobauers wird in Grünheide eröffnet. Mit viel Prominenz. Tesla plant in einer ersten Stufe mit bis zu 500.000 Autos im Jahr und rund 12.000 Beschäftigten.

Bei den Verkäufen steht die Commerzbank im Fokus. Neue Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell zur Zinswende treiben heute auch die Banktitel in Europa. Demnach könnte die geldpolitische Straffung in den USA noch aggressiver als gedacht vonstattengehen. Daraufhin steigen die Anleiherenditen. Für die Commerzbank-Aktien bedeutet das heute Rückenwind, das Chartbild verbessert sich.

Zugehörige Wertpapiere: US88160R1014, DE0006632003, DE000CBK1001