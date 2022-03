Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: TUI, Nordex & Dt. Bank

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise TUI. Der Reisekonzern bleibt trotz des Ukraine-Kriegs optimistisch. Deutschland-Chef Stefan Baumert sagte jüngst, dass das diesjährige Sommergeschäft das Vor-Corona-Nivea erreichen könne. Und eine Analyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) macht zusätzlich Hoffnung. Der Rückblick zeige, dass Auswirkungen auf das Reiseverhalten gering ausfielen, solange die Ereignisse lokal begrenzt blieben und Reisende nicht persönlich verwickelt waren.

Bei den Verkäufen steht Nordex im Fokus. Grüne Energien sind an der Börse wieder gefragt. Durch die Energiekrise, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Sanktionen gegen Russland, sollen Wind-, Solarkraft und Co massiv ausgebaut werden, was die Wachstumsraten der Konzerne antreiben könnte. Diese Aussichten locken auch die institutionellen Investoren wieder an.

Zugehörige Wertpapiere: DE000TUAG000, DE000A0D6554, DE0005140008