Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Tui, Varta & Bayer

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Tui. Tui vertraut nach einem harten Corona-Winter jetzt auf eine möglichst rasche Erholung des Tourismus in der bevorstehenden Sommersaison. In den ersten beiden Geschäftsquartalen fuhr der weltgrößte Reiseanbieter einen Verlust von 1,48 Milliarden Euro ein. Tui zeigt sich aber zuversichtlich.

Bei den Verkäufen steht Bayer im Fokus. Eine starke Nachfrage nach den Agrarprodukten von Bayer ist gut an der Börse angekommen. Auch im Pharmageschäft haben die Leverkusener gut abgeschnitten. Aktie ist in den letzten Monaten aber nicht so richtig weiter gekommen. Das dürfte auch den nicht ad acta gelegten Rechtsstreitigkeiten in den USA um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup geschuldet sein.

Zugehörige Wertpapiere: DE000TUAG000, DE000A0TGJ55, DE000BAY0017