Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Valneva, Support.com & Steinhoff

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Valneva. Valneva ist der Hoffnungsträger für all diejenigen, die sich zwar gegen Corona impfen lassen möchten, die jedoch keinen neuartigen Impfstoff wollen. Die anhaltende Fantasie auf einen Corona-Impfstoff hat die Rekordrallye der Papiere am heutigen Montag weiter angeschoben. Das Unternehmen rückte zuletzt stärker in den Blickpunkt, da es auf die klassische Herangehensweise mit einem inaktiven Virus gegen Covid-19 setzt.

Bei den Verkäufen steht Steinhoff im Fokus. Der Konzern hat viele Unternehmensteile verkauft und die verbleibenden Geschäfte legen wieder zu. Dennoch hängt Steinhoffs Schicksal weiterhin am Willen der Gläubiger. Sie müssen am 03. und 06. September über die weitere Zukunft des Konzerns entscheiden.

