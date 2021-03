Most Actives - die meistgehandelten Aktien des Tages: Varta, BMW und Plug Power

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von BMW. Der Autobauer hat heute endgültige Zahlen für 2020 und seinen Ausblick vorgelegt. Vor allem der Ausblick kommt am Markt gut an. Bei den Verkäufen steht Plug Power auf Platz 1, allerdings auch bei den Käufen. Die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten war in den vergangenen Wochen ohnehin schon unter Druck geraten wie viele "grüne"Aktien. Anleger, die nun auf eine deutliche Erholung gehofft hatten, dürften durch die Meldung von gestern Abend aber bitter enttäuscht werden. Denn diese ist ein echter Schock. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat Fehler bei den Bilanzen der Jahre 2018, 2019 und 2020 entdeckt. Diese müssen nun allesamt korrigiert werden.

Zugehörige Wertpapiere: DE000A0TGJ55, DE0005190003, US72919P2020