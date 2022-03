Most Actives- die meistgehandelten Aktien des Tages: VW, Nel und Tencent

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Volkswagen. Das VW-Papier kann am Montag deutlich zulegen. Zum einen profitiert der Titel von einem möglichen Tankzuschuss in Deutschland, zum anderen von den zuletzt guten Zahlen sowie einer Empfehlung der US-Bank-JPMorgan. Bei den Verkäufen steht Tencent auf dem 5. Platz. Nach den Abverkäufen am Donnerstag und Freitag im US-Handel verlieren Alibaba, Tencent, Xiaomi, BYD und Co auch zum Wochenauftakt in Hongkong jeweils mehrere Prozent. DER AKTIONÄR hatte bereits am Freitag darauf hingewiesen, dass mehrere Faktoren die Kurse von China-Aktien belasten, darunter auch die Coronalage in China.

Zugehörige Wertpapiere: DE0007664039, NO0010081235, KYG875721634