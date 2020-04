Most Actives: Lufthansa, Volkswagen, Royal Dutch Shell

Unter den Käufen findet sich heute wieder einmal die Lufthansa. Der Konzern will in der Corona-Krise rund zwei Drittel seiner weltweit Beschäftigten in die Kurzarbeit schicken. Die Aktie rutscht daraufhin kräftig ab und ruft die ersten Schnäppchenjäger auf den Plan.

Bei den Verkäufen steht Royal Dutch Shell im Fokus. Der Konzern leidet unter den schwachen Ölpreisen. US-Präsident Donald Trump will jetzt zwischen Saudi-Arabien und Russland vermitteln. Zugehörige Wertpapiere: DE0008232125, DE0007664039, GB00B03MLX29