Most Actives: Wirecard, RIB Software, Varta

Unter den Käufen findet sich heute wie so oft Wirecard. Der Konzern hat bei der Technik-Messe CES in Las Vegas eine neue Kooperation mit dem US-Mobilfunkkonzern Sprint im Bereich Internet of Things bekanntgegeben.

Bei den Verkäufen steht Varta im Fokus. Die Commerzbank hat ihre Kaufempfehlung gestrichen. Die Varta-Aktie rauschte daraufhin förmlich in die Tiefe. Zugehörige Wertpapiere: DE0007472060, DE000A0Z2XN6, DE000A0TGJ55