Most Actvies - die meistgehandelten Aktien des Tages: Dt. Bank, Tesla & SAP

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank hat das beste Ergebnis in den letzten 10 Jahren eingefahren und will wieder eine Dividende zahlen, nach zuletzt zweiNullrunden. Zudem wurden Aktienrückkäufe angekündigt. Die Zahlen liegen zudem klar über den Erwartungen der Experten. Und auch der Ausblick stimmt zuversichtlich. Diese Neuigkeiten kommen gut bei den Anlegern an.

Bei den Verkäufen steht SAP im Fokus. Die Aktie von SAP steht am heutigen Donnerstag unter Druck. Grund für den Ausverkauf ist ein enttäuschender Ausblick im Rahmen der endgültigen Zahlenvorlage. Ansonsten bestätigte SAP die vor kurzem veröffentlichten Ergebnisse für das vergangene Jahr sowie die Ziele für 2022. Das Geschäft im Finanzbereich soll mit einer Übernahme in den USA ausgebaut werden.

Zugehörige Wertpapiere: DE0005140008, US88160R1014, DE0007164600