Mouser arbeitet die achte Saison in Folge mit DRAGON / PENSKE AUTOSPORT Formel-E-Rennen zusammen

Mouser Electronics, Inc., der New Product Introduction (NPI) Leader™, der Innovationen vorantreibt, freut sich über die Partnerschaft mit dem Team von DRAGON / PENSKE AUTOSPORT in der achten Saison der Serie der ABB FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft, die am 28. und 29. Januar beim Diriyah E-Prix mit Doppelrennen beginnt. Beim vierten Saisonstart in Folge in Diriyah bekommen die Fans zwei spannende Nachtrennen vor den Toren der saudi-arabischen Hauptstadt Riad geboten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220124005568/de/

Mouser is partnering with the DRAGON / PENSKE AUTOSPORT team throughout the 2021–22 Formula E World Championship, in collaboration with TTI, Inc., Molex and KYOCERA AVX. (Photo: Business Wire)

Mouser arbeitet mit dem Team von DRAGON / PENSKE AUTOSPORT während der gesamten Motorsportsaison der ABB FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft 2021–22 zusammen, in Zusammenarbeit mit TTI, Inc. und den geschätzten Herstellern Molex und KYOCERA AVX. Es ist das achte Jahr in Folge, dass Mouser und Molex Formel-E-Rennen sponsern.

Der Fahrer Sérgio Sette Câmara kehrt zum Team zurück und steuert das Auto Nr. 7 Penske EV-5, während Formel-1-Reservefahrer Antonio Giovinazzi neu zum Team kommt und das Steuer des Autos Nr. 6 übernimmt. In der neuen Saison gibt es 16 Rennen mit Stops in Jakarta, Vancouver und Seoul sowie erhöhte Autoleistung und neue, zur Teilnahme berechtigte Formate.

„Mouser freut sich sehr über den Zusammenschluss mit Molex, TTI und KYOCERA AVX für die Partnerschaft mit DRAGON / PENSKE AUTOSPORT im achten Jahr in Folge“, sagte Todd McAtee, Vice President Geschäftsentwicklung in den USA bei Mouser Electronics. „Der Schwerpunkt der Formel E auf der Entwicklung und Integration der neuesten Elektrofahrzeugtechnologie passt gut zu Mouser, unserer Kundschaft und unseren Fans und Followern. Wir wünschen Sette Câmara, Giovinazzi und dem Team alles Gute für diese Saison!“

„TTI freut sich über den Zusammenschluss mit Mouser bei der Unterstützung dieser spannenden Sportart, die die Aufmerksamkeit auf nachhaltige Autotechnologien der Zukunft lenkt“, sagte Mike Morton, Geschäftsführer von TTI.

„Dieses neue Kapitel der Formel E verspricht die Weiterentwicklung dieser aufregenden Sportart und dient als eindrucksvolles Schaufenster in seine elektrische Zukunft“, sagte Fred Bell, Vice President globaler Vertrieb bei Molex. „Mouser und Molex sind seit der Begründung der Formel E stolze Unterstützer, und wir wünschen dem Team von DRAGON / PENSKE AUTOSPORT eine sichere, erfolgreiche Saison.“

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Mouser, Molex und TTI im Rahmen unserer Partnerschaft mit dem Formel-E-Rennsportteam von DRAGON / PENSKE AUTOSPORT in einer weiteren spannenden Saison“, sagte Alex Schenkel, Senior Vice President globaler Vertrieb bei KYOCERA AVX.

In der Formel-E-Serie treten Autos an, die ausschließlich mit Strom fahren und für eine Vision für die Zukunft der Motorsportbranche stehen. Sie bilden einen Bezugsrahmen für die Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit emissionsfreiem Fahren. Die Gen2-Autos stellen einem enormen Schritt nach vorne im Bereich der Technologie für Rennen mit Elektrofahrzeugen an, mit einer Maximalleistung von 250 kW und Geschwindigkeiten von bis zu 280 km/h. Beim Motorsport dreht sich alles um Geschwindigkeit und Ausdauer, und Partnerschaften bei Rennen sind eine innovative Möglichkeit für Mouser, sein leistungsorientiertes Geschäftsmodell zu vermitteln und die neuesten Technologien seiner Produktionspartner vorzustellen.

Die Fans können in FANBOOST für Sette Câmara und Giovinazzi stimmen. Hier können die Fans aktiv an der Beeinflussung des Ausgangs des Rennens mitwirken. Mit FANBOOST erhalten die Fans Gelegenheit, für ihren Lieblingsfahrer zu stimmen und ihm während des Rennens zusätzlichen Schwung zu geben. Die fünf Fahrer mit den meisten FANBOOST-Stimmen bekommen einen deutlichen Energieschub, den sie innerhalb eines Zeitfensters von fünf Sekunden während der zweiten Hälfe des Rennens einsetzen können. Die Stimmabgabe für FANBOOST für den Diriyah E-Prix wird am 25. Januar eröffnet und steht in den ersten 15 Minuten des Spiels offen.

Als globaler autorisierter Vertriebshändler bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Komponenten an – auf Lager und sofort versandfertig™. Die Kunden von Mouser können von jedem seiner Herstellerpartner 100 % zertifizierte, echte Produkte erwarten, die vollständig rückverfolgbar sind. Um die Designs der Kunden zu beschleunigen, bietet die Website von Mouser eine umfangreiche Bibliothek mit technischen Ressourcen, darunter ein Technical Resource Center, zusammen mit Produktdatenblättern, lieferantenspezifischen Referenzdesigns, Anwendungshinweisen, technischen Designinformationen, Engineering-Tools und anderen hilfreichen Informationen.

Ingenieure können sich über den kostenlosen E-Newsletter von Mouser über die spannenden Produkt-, Technologie- und Anwendungsneuigkeiten von heute auf dem Laufenden halten. Die E-Mail-News- und Referenz-Abonnements von Mouser sind an die einzigartigen und sich ändernden Projektanforderungen von Kunden und Abonnenten anpassbar. Kein anderer Distributor bietet Ingenieuren so viel Anpassung und Kontrolle über die Informationen, die sie erhalten. Erfahren Sie mehr über neue Technologien, Produkttrends und mehr, indem Sie sich noch heute bei https://sub.info.mouser.com/subscriber anmelden.

