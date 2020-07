MPS baut mit Abschluss der Übernahme von HighWire Press sein Plattformgeschäft weiter aus

MPS Limited (MPS), ein führender Anbieter von Content-, Lern- und Plattformlösungen, gab heute den Abschluss seiner Übernahme von HighWire Press bekannt. HighWire ist seit vielen Jahren ein Vordenker der Branche und hat sich für zahlreiche digitale Standards und Initiativen engagiert, die das moderne wissenschaftliche Publizieren geprägt haben.

MPS und HighWire verbindet das gemeinsame Streben nach in Publishing-Lösungen integrierter Flexibilität, das im Rahmen strategischer Partnerprogramme umgesetzt wird. Auch haben beide Unternehmen sich durch organisches Wachstum, die Integration Dritter und ausgewählte Übernahmen erweitert.

Der Zusammenschluss stellt für die Kunden von MPS und Highwire eine bedeutende Chance dar. Zu den Vorteilen gehören unter anderem vergrößerte Ressourcen, umfassendere Plattformangebote und ein breiteres Partner- und Vertriebsnetz.

„Mit der Übernahme von HighWire erweitern wir unser Engagement für die wissenschaftliche/STM-Community, also die Zielgruppe für deren Betreuung das Unternehmen 1970 gegründet wurde“, so Rahul Arora, CEO und Managing Director von MPS Limited. „Ganz im Sinne unseres Mottos „Making Learning Smarter“, das unser übergeordnetes Unternehmensleitbild zum Ausdruck bringt, werden wir weiter in HighWire investieren und das Unternehmen ausbauen und sein Wachstum fördern. Unser Ziel ist es, weltweit die Bereiche Entdeckung, Forschung und Innovation voranzutreiben.”

„In diesem Jahr feiert HighWire sein 25-jähriges und MPS sein 50-jähriges Bestehen. Wir freuen uns darauf, diesen Erfahrungsschatz zu nutzen und weiterhin die Zukunft digitaler Inhalte zu gestalten“, so Tim Bacci, CEO von HighWire. „Unsere zentralen Unternehmenswerte gehen eindeutig in dieselbe Richtung. Deshalb freuen wir uns darauf, die für unsere Kunden vorteilhaften Synergien zu nutzen, die sich aus unseren gemeinsamen Produktpaletten ergeben.”

Über MPS Limited

MPS wurde 1970 als Tochtergesellschaft von Macmillan Limited gegründet, um die Art, in der die Welt lernt, zu verändern. MPS entwickelte in den Jahren 2011-2012 nach einer Änderung der Mehrheitsbeteiligung und ausgestattet mit frischem Unternehmergeist eine bedeutende Dynamik, die aus konsequenten Reinvestitionen in das Unternehmen und sechs Übernahmen in sechs Jahren resultierte. Die ersten fünf Übernahmen dienten der Erweiterung der Größe, die sechste der Erweiterung des abgedeckten Bereichs.

MPS stellt mittlerweile Plattform-, Lern- und Content-Lösungen zur Verfügung und arbeitet als globaler Partner mit führenden Unternehmen, Herausgebern, Bildungsunternehmen und Inhaltsaggregatoren zusammen. MPS ist an großen indischen Börsen notiert und seine fast 2.500 Mitarbeiter sind in sieben Entwicklungszentren von MPS in Indien, zwei Tochtergesellschaften in Europa und fünf Kundenbüros in den USA tätig. MPS übernimmt bei Marktveränderungen eine Vorreiterrolle, führt neue Lernmethoden ein und fördert mit ansprechenden Inhalten und modernen Plattformen ein effektives Lernen.

Über HighWire

HighWire ist ein branchenführender, weltweit tätiger Anbieter von Digital-Publishing-Tools und Plattformlösungen für alle Aspekte des Verlagswesens, darunter Content Management und Content Hosting, E-Commerce, Analyse, Zugriffs- und Identitätsmanagement sowie Manuskript-Einreichung und -Tracking.

HighWire ist aus der Stanford University hervorgegangen, hat die Frühphase des digitalen wissenschaftlichen Publizierens geprägt und blickt mittlerweile auf eine 25-jährige Geschichte seit seiner Gründung zurück. Diese Kombination aus fundiertem Know-how im Fachverlagswesen und wissenschaftlicher Expertise macht HighWire zum Technologiepartner der Wahl für weltweit führende kommerzielle und wissenschaftliche Verlage.

Weitere Informationen finden Sie unter highwirepress.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200701006015/de/

Natalie Guest

Marketing Manager

nguest@highwirepress.com