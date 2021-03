Mr. Market hasst diese Aktie & liebt diese: Vollkommen zu Unrecht!

Mr. Market ist teilweise ein irrationaler Marktteilnehmer. Wobei es natürlich keinen wirklichen Mr. Market gibt. Genauer gesagt handelt es sich um ein Konstrukt, das erschaffen wurde, um die Summe der Marktteilnehmer greifbarer zu machen. Selbst Warren Buffett nutzt diese Metapher.

Foolishe Investoren wissen, dass Mr. Market manchmal irrational ist. In einigen Fällen liebt er Aktien, die es nicht verdient haben. Und hasst Aktien, die eine Menge Potenzial versprechen könnten. Lass uns im Folgenden einmal schauen, warum die GameStop-Aktie und die von Beyond Meat jetzt dazugehören. Sowie, wo das Potenzial vorhanden ist … und wo eher begrenzt.

GameStop-Aktie: Mr. Market ist ein Fan!

Na klar, die GameStop-Aktie ist weiterhin hochvolatil. Trotzdem können wir mit Blick auf den aktuellen Aktienkurs von 113,12 Euro festhalten: Mr. Market ist derzeit von den Papieren weiterhin überzeugt. Seit Jahresanfang hat sich die Aktie ca. ver-7-facht. Eine bemerkenswerte Performance in einem relativ kurzen Zeitpunkt. Wobei kurzfristig auch ein noch stärkerer Kursanstieg möglich gewesen ist.

Was schätzt Mr. Market an der GameStop-Aktie? Es sind vor allem Dinge wie eine hohe Short-Quote oder auch neue, kleinere E-Commerce-Ambitionen. Dabei klammert der Marktteilnehmer konsequent aus, dass es sich hierbei um einen Akteur handelt, der im stationären Einzelhandel ein defizitäres Geschäftsmodell besitzt, insbesondere in Zeiten von COVID-19.

Die Liebe von Mr. Market bezogen auf die GameStop-Aktie ist daher eine Ausprägung von viel Hoffnung. Sowie einer Menge Euphorie und sozialen Medien, die diese Anteilsscheine hochpushen. Natürlich könnte die GameStop-Aktie eine Größe im E-Commerce werden, sicher ist das allerdings nicht. Mit Blick auf die Rallye könnte daher inzwischen etwas Vorsicht angebracht sein.

Beyond Meat: Mr. Market ist skeptisch

Eine andere Aktie, die Mr. Market derzeit hingegen nicht sonderlich schätzt, ist die von Beyond Meat. Mit Blick auf den derzeitigen Aktienkurs von 110,56 Euro fällt auf, dass die Anteilsscheine deutlich unter ihrem Rekordhoch bei 185,32 Euro liegen. Das entspricht einer ordentlichen Korrektur.

Zugegebenermaßen existieren Gründe, weshalb Mr. Market auch hier kein Fan ist: Das Wachstum hat sich zuletzt verlangsamt. Die Aktie von Beyond Meat wird derzeit mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 22 gehandelt. Günstig ist diese Aktie daher nicht. Allerdings womöglich aussichtsreich, insbesondere in einer Post-COVID-19-Periode.

Beyond Meat hat zuletzt wichtige Fortschritte gemacht, was Partnerschaften angeht. Künftig könnten Burger, Wings und andere Produkte in einer veganen Variante bei vielen Restaurants und Fast-Food-Ketten auf dem Programm stehen. Möglicherweise betrifft das auch Snacks, die eigentlich auf Fleischbasis sind, jedoch eine vegane Alternative bekommen können.

Das Umsatzwachstum könnte sich über kurz oder lang wieder verbessern. Mit einer Marktkapitalisierung von 9 Mrd. US-Dollar und dem Flexitarier-Markt könnte das Potenzial gigantisch sein. Vielleicht ein Grund, sich die Aktie näher anzusehen.

Irrational, manchmal …

Mr. Market ist manchmal irrational. Das kann Chancen und Risiken implizieren und bei den Aktien von GameStop und Beyond Meat könnte das jetzt der Fall sein. Möglicherweise ein Grund, die Haltung von Mr. Market hier etwas kritisch zu hinterfragen.

Foto: Getty Images