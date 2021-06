MSC Industrial schüttet konstante Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern MSC Industrial Direct Co. (ISIN: US5535301064, NYSE: MSM) zahlt am 27. Juli 2021 eine Quartalsdividende von 75 US-Cents je Anteilsschein an die Investoren aus. Record date ist der 13. Juli 2021.

Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr hochgerechnet weiterhin 3,00 US-Dollar als Dividende ausgezahlt, eine aktuelle Dividendenrendite in Höhe von 3,40 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 88,25 US-Dollar (Stand: 29. Juni 2021). Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 774 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 786,1 Mio. US-Dollar), wie am 7. April berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 18,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 55,5 Mio. US-Dollar). Im Fiskaljahr 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 3,19 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,36 Mrd. US-Dollar). Die Ursprünge von MSC Industrial Direct gehen auf das Jahr 1941 zurück, als Sid Jacobson „Sid Tool“ in New York gründete. Heute ist der Konzern mit über 6.200 Mitarbeitern einer der größten Distributoren von Industrieausrüstungen in den USA. Das Unternehmen ist Herausgeber des Katalogs „The Big Book“ mit über 3.000 Seiten und aktuell über 1.000.000 Produkten. Seit Jahresanfang 2021 weist die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street ein Kursplus in Höhe von 4,57 Prozent auf und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 4,95 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. Juni 2021). Redaktion MyDividends.de