MSCI beruft neuen Head of Client Coverage für Deutschland, Österreich und die Schweiz

MSCI Inc. (NYSE:MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Serviceleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die weltweite Investmentbranche, gab heute bekannt, dass Nick Mihic in das Unternehmen eingetreten ist und künftig als Geschäftsführer und Leiter der Kundenbetreuung für Deutschland, Österreich und die Schweiz tätig sein wird.

Nick wird von Zürich aus die MSCI-Geschäftsaktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiten, die wichtigsten Kundenbeziehungen pflegen und das Kundenbetreuungsteam in der Region leiten.

Nick wird eng mit Axel Kilian, Head of Client Coverage EMEA, zusammenarbeiten und an ihn berichten, um einen kohärenten, lösungsorientierten Ansatz für Kunden in den drei Ländern und in der gesamten EMEA-Region zu entwickeln. In seiner Funktion wird Nick das Management der Vertriebspipeline übernehmen, eng mit Kundenbetreuungsteams und Teams für globale Produkte zusammenarbeiten und globale Schlüsselkunden unterstützen.

Nick bringt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche mit. In den vergangenen zehn Jahren leitete er für J.P. Morgan den Bereich Equity Derivatives Sales für Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie das Gesamtgeschäft für den Schweizer Markt. Davor war er in verschiedenen Funktionen bei Lehman Brothers und Goldman Sachs tätig. Nick besitzt einen Master-Abschluss in Bank- und Finanzwesen von der Universität Zürich sowie einen MBA-Abschluss von der Columbia University und der London Business School.

Axel Kilian kommentierte die Berufung mit folgenden Worten: “MSCI pflegt enge Beziehungen zu Kunden in der Region, die nach wie vor ein wichtiger strategischer Markt für das Unternehmen weltweit ist. Nicks umfassende Erfahrungen durch seine Arbeit in verschiedenen Kundensegmenten und seine profunde Branchenkenntnis werden entscheidend dazu beitragen, dass wir unserem etablierten und weiter wachsenden Kundenstamm in der Region die besten Produkte und Lösungen zur Verfügung stellen können. Nick wird ein bedeutendes Mitglied des EMEA Client Coverage Leadership Teams sein.”

Nick Mihic sagte: “In Zeiten erheblicher Marktunsicherheit suchen Kunden - darunter Vermögenseigentümer, Vermögensverwalter und Privatbanken - nach innovativen Lösungen, um neuen Herausforderungen zu begegnen und den sich ändernden Prioritäten der Endinvestoren gerecht zu werden. Durch sein umfangreiches Produkt- und Forschungsangebot ist MSCI gut dafür aufgestellt, seinen Kunden die geeigneten Technologien, Instrumente und Inhalte zur Verfügung zu stellen, um Risiken zu bewältigen und Chancen zu nutzen. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit dem Team und darauf, gemeinsam mit unseren Kunden durch die Investitionslandschaft in der Region zu navigieren.”

Über MSCI

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 45 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Einblicke in die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com.

